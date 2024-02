BBB24: Eliminação de Deniziane surpreende internautas

A eliminação desta terça-feira (20) surpreendeu fãs do reality, que costumam acompanhar a casa mais vigiada do Brasil.

Na internet, é fácil encontrar postagens questionando a eliminação de Deniziane, que disputou a votação desta semana com Fernanda e Matheus.

Em diversas enquetes, desde que abriu a votação, Fernanda, que é considerada uma das vilãs dentro do jogo e faz parte do time que foi adotado pelo camarote, por se tornar uma das aliadas de Rodriguinho, era apontada como a participante, com a porcentagem mais alta, para ser a eliminada da semana.

Uma surpresa tomou conta do ao vivo, e acabou não só surpreendendo a eliminada, que queria entender o motivo de ter deixado o jogo, como também os outros participantes, que, pelos embates da sister com outros jogadores, acreditavam em sua partida.

Surpreso mesmo, ficou o público que correu para a internet e começou apontar uma suposta manipulação para manter Fernanda no jogo. Segundo a web, a produção do programa teria interesse em manter a sister por mais tempo no confinamento, para manter o jogo afiado, garantindo assim a audiência do programa.