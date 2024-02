Neymar é comparado a Rodriguinho: entenda

Meses após a grave lesão ligamentar no joelho, o atacante Neymar voltou aos treinos na última quinta-feira (15) no Al-Hilal. O clube publicou fotos e vídeos do retorno do atleta nas redes sociais, e internautas repercutiram a forma física do craque brasileiro.

A forma física do jogador foi alvo de questionamento durante o mês de janeiro, quando Neymar apareceu de surpresa no aniversário de 58 anos de Romário, e uma foto denunciava o peso extra do jogador, que assumiu sem culpa nenhuma o sobrepeso.

Durante a aparição do jogador ao treino do time árabe, internautas chegaram a fazer uma montagem e comparar o físico do jogador ao pagodeiro que está confinado no BBB.

Vale lembrar que a condição física de Rodriguinho virou alvo de comentários na internet, qual o Brother junto de Nizan, que já foi eliminado do jogo, chegaram a tecer comentários de forma pejorativa de Yasmin Brunet.