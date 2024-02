Influenciador é acusado de aplicar golpe em Carlinhos Maia

A Casa da Barra de Carlinhos Maia virou o sonho de qualquer digital influencer que sonha em se tornar conhecido, ter milhões de seguidores nas redes sociais e ficar rico da noite para o dia.

O evento promovido pelo maior criador de conteúdos do Instagram, virou uma espécie de reality show da internet, tão desejado como BBB, Maia se tornou a Globo, das redes sociais, e por esse motivo, tem tudo que aprender a lidar com as adversidades que surgem, a cada edição da casa que virou a sensação dos criadores de conteúdos digitais.

Dessa vez, um influenciador conhecido como Vini foi desmascarado por amigos incomuns, após ter tentado enganar Carlinhos Maia, dizendo ter sido convidado por um dos ADMs da casa, e chegou a mostrar uma mensagem recebida via direct do Instagram, para tentar como provar a veracidade dos fatos.

Carlinhos Maia (foto: Foto reprodução internet)

O tiro saiu pela culatra, e Maia ao invés de deixar o rapaz participar da casa, o mandou de volta para um hotel e se comprometeu a pagar estadia e passagem aérea para que o suposto golpista voltasse à sua cidade.

Momentos mais tarde, um vídeo de amigos desmascarando o influenciador começou a circular na internet.

Carlinhos Maia aproveitou para comunicar, que não conseguia abordar e convidar futuros participantes por direct.