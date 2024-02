Carla Diaz revela projeto para engravidar

Carla Diaz, atriz de 33 anos, em entrevista para o programa TV Fama, da Rede TV!, revelou que pretende ser mãe, mas por enquanto, a novidade parece ser um projeto somente para o futuro.

O papo maternidade rolou durante o encontro entre a atriz e Viih Tube. As duas participaram da edição 21 do BBB, e chegaram a ter um desentendimento dentro do jogo, mas pelo que parece foi superado aqui do lado de fora.

A atriz, que tem uma agenda corrida, contou com para o TV Fama, que realizou o procedimento de congelamento de Óvulos, no início de 2024, justamente por alimentar o sonho de ser mãe, contudo o momento profissional de Carla, que a impediu até mesmo de participar dos desfiles de carnaval, onde costuma desfilar como destaque pela Grande Rio e também como madrinha de bateria de uma agremiação paulista.