Gisele Bündchen engata romance após separação

Gisele Bündchen está disposta a viver um novo amor após a separação de Tom Brady, que ocorreu em outubro de 2022. Isso porque, de acordo com a revista americana People, a modelo e o professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, teriam engatado um romance. Tudo, claro, com bastante discrição, já que os pombinhos estariam em um relacionamento sério desde junho do ano passado.

“Eles estão namorando desde junho. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam”, afirmou uma fonte à People. Uma segunda fonte, inclusive, garantiu que Bündchen e Joaquim já se conheciam antes do romance.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente (foto: Foto: The Grosby Group)



“Eles iniciaram como amigos. Ele foi um grande conforto para Gisele enquanto ela se divorciava. Joaquim é um cara legal. Ele tem os pés no chão, é gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar após o divórcio. Tem sido muito natural para ela namorar Joaquim”, disse a fonte, que também comentou sobre a nacionalidade dos pombinhos.

“Eles vêm de origens semelhantes. Os dois deixaram o Brasil muito jovens. Ambos criaram vidas incríveis nos EUA. Ambos amam Miami, mas também gostam de viajar. Ambos gostam de uma vida saudável. Gisele está em um ótimo espaço. Ela está feliz e aproveitando muito a vida. Joaquim é perfeito para ela”, afirmou o insider ao tabloide americano.

Noticia publicada primeiramente por Observatório dos famosos