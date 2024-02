Zé Felipe e Virginia emocionam com chá revelação e homenagem a Leonardo

O casal Zé Felipe e Virgnia Fonseca fizeram um chá revelação luxuoso realizado na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, nesta terça-feira, dia 20.



O evento contou com a presença de familiares, amigos e seguidores do casal, que acompanharam tudo em uma transmissão ao vivo no Instagram da influenciadora digital Virginia Fonseca. A expectativa era grande para saber o sexo do bebê, e o momento foi marcado por muita emoção e lágrimas.



Após a revelação de que o casal está esperando um menino, que receberá o nome de José Leonardo, Leonardo e Poliana não seguraram a emoção. O cantor postou fotos no Instagram em que aparece visivelmente emocionado e parabenizou o filho e a nora pelo momento especial.

“José Leonardo! Parabéns, Zé Felipe e Virginia”, escreveu o artista em seu post. Ele usava uma camisa branca e uma calça escura durante o chá revelação. Poliana também comemorou a novidade usando um vestido de crochê branco e expressou todo seu amor pelo neto.

