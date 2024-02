Silvero Pereira se revolta contra o Instagram: "rede social do inferno"

O ator Silvero Pereira fez um forte desabafo através de suas redes sociais. Segundo o próprio depoimento, Silvério se viu obrigado a trancar as marcações e agora não pode mais receber as menções de seus seguidores.

A motivação para o ator chegar ao extremo e chamar o aplicativo de: “rede social dos infernos” é a possibilidade das pessoas o marcarem em páginas de jogos on-line, como o joguinho do tigre e outros semelhantes.

Silvero reclama, também, que sofre certa censura da rede social ao tentar divulgar seus trabalhos e acaba tendo o perfil bloqueado.

No comunicado, o ator disse: “Mano, eu acordei e resolvi vir aqui falar com vocês, porque, caceta, mano! Você passa o dia inteiro removendo marcações de perfis do joguinho, de tigrinho, cachorrinho, de pornografia, e cacete a quatro e esse perfil aqui ó, quando você posta alguma coisa de trabalho, de divulgação, vai lá e te bloqueia. Que rede social dos infernos é essa? Eu passo o dia todo tendo que remover marcações de perfis pornográficos e bloqueando perfis de joguinhos…”, desabafou.