Dado Dolabella é macetado após conceder entrevista a Léo Dias

O colunista Léo Dias surpreendeu ao publicar nesta quarta-feira uma entrevista gravada com Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, que está confinada na 24 edição do BBB.

Dado Dolabella vive um eterno cancelamento, desde que se relacionou com Luana Piovani e foi acusado pela ex-namorada de agressão. Desde que Wanessa e Dado assumiram o namoro, Piovani não dá um minuto de paz ao ex-namorado e não cansa de dividir com seus seguidores os maus momentos vividos pelos dois no passado, fato que se intensificou muito após Wanessa ter entrado no BBB e também ter virado alvo dos comentários de Luana.

A entrevista, aparentemente no modo sincerão entre Léo Dias e Dado, parece não ter agradado boa parte dos internautas, que encheram a página do jornalista de comentários maldosos e ofensivos.

Para ajudar, a participação de Wanessa na casa mais vigiada do Brasil também não vem agradando boa parte do público. A cantora passou a ser apontada como vilã da edição, depois que passou a perseguir Davi, um dos favoritos a ganhar o prêmio, que pode chegar a 3 milhões de reais.

Nos comentários deixados em vídeo que mostra trechos da entrevista de Dado ao colunista, os internautas apontam que a versão que Dado e Wanessa contam sobre o reencontro dos dois em Val Paraíso de Goiás, não convencem como uma história verdadeira e outros, voltam a apontar erros de Dado em sua relação com Luana Piovani, tudo isso sem contar ainda os que querem saber qual é a fonte de renda que mantém Dado Dolabella, já que há tempos ele está afastado de trabalhos em televisão e até mesmo da música.

