Internautas acusam Brunna Gonçalves de ser sustentada por Ludmilla

Bruna Gonçalves passou por uma saia justa na web nesta quinta-feira (22), ao publicar alguns cliques feitos ao lado da amada, a esposa Ludmilla, durante as férias do casal em Miami.

No post, Bruna aparecia ao lado da mulher ostentando um carrão de luxo e, na legenda, ela escreveu: “Play nas férias em Miami”. Logo os comentários começaram a surgir e a esposa da pagodeira reagiu com sarcasmo às investidas dos seguidores. Muitos internautas resolveram fazer piadas com a dançarina, insinuando que ela não trabalha e é sustentada pela cantora. Percebendo as críticas, Gonçalves resolveu debochar.

No Twitter, Brunna Gonçalves respondeu ao comentário de um internauta que questionava: “Férias de que meu Deus?” e ironizou: “Fiquei o ano todo falando ‘me bate Ludmilla’ mona, precisava tirar umas férias né… Também sou filha de Deus!”, brincou. Contextualizando, durante a canção “Maldivas” de Ludmilla, a dançarina faz uma participação especial.

Além de dançar a música ao lado de sua amada, a influenciadora também fala a frase “me bate, Ludmilla”. Vale lembrar que “Maldivas” é uma composição escrita por Ludmilla em homenagem a Brunna Gonçalves. Após zombar da acusação de ser bancada pela esposa, internautas repercutiram: “Isso mesmo bru, com gente ignorante a gente responde com deboche”, escreveu um fã. “Brunna eu quero seu emprego para falar o ano todo ‘me bate Ludmilla’ também”, brincou outro.

