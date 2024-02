Justiça decide futuro de Daniel Alves; Saiba mais

A Justiça espanhola condenou nesta quinta (22) o lateral-direito brasileiro a quatro anos e seis meses de prisão por estupro.

O jogador também vai ter que pagar 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para a vítima.

Daniel Alves já passou um ano na prisão, tempo que será descontado da condenação. Depois que for liberado, terá que cumprir um período de cinco anos de liberdade vigiada, além da proibição de se aproximar a menos de mil metros do domicílio ou do local de trabalho da vítima por nove anos e seis meses.