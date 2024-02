Internada, Ivete Sangalo cancela apresentação em navio de Xuxa

Após a maratona de carnaval, Ivete Sangalo foi internada com pneumonia. A cantora, de 51 anos, compartilhou um registro na cama do hospital nesta quinta-feira, 22, mas fez questão de tranquilizar os fãs. Veveta disse estar bem e tendo acompanhamento médico.

O estado de saúde da artista foi também responsável pelo cancelamento de uma aguardada apresentação da cantora. Ivete participaria da segunda edição do Cruzeiro de Xuxa, que iniciou hoje em alto mar.

Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira, não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", escreveu a cantora em seu Instagram, tranquilizando os fãs.