Carlinhos Maia se irrita e detona com a comunidade LGBTQIAPN+ : "Eu sou uma das gays mais poderosas desse país"

O influenciador Carlinhos Maia rebateu comentários maldosos nesta quinta-feira (22). Através do Instagram, o humorista apontou que é constantemente alvo de ridicularização por parte de internautas gays.

Em vídeo publicado, Carlinhos Maia se posicionou contra os ataques que sofreu após estampar a capa de uma revista. “Recado rapidinho para as gays do país, bichas parem. Toda vez que lança alguma coisa sobre mim, os comentários não vêm de héteros e de outras pessoas, sempre vêm das gays, ei, bichas, parem, tá feio, sabe, tipo assim?!”, iniciou.

“Por isso que a galera não dá moral para a comunidade, porque vocês são as primeiras a boicotar, entendeu? Desculpa, se vocês não brilham tanto quanto eu, desculpa se eu não faço sucesso no mundinho cor-de-rosa pop de vocês, eu sei que vocês só gostam das divas porque elas justamente fazem sucesso bem longe de vocês. Então, vocês vão ter que me engolir, porque eu sou uma das gays mais poderosas deste país. No fundo, vocês sabem”, afrontou.