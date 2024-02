Carlinhos Maia ultrapassa os 30 milhões de seguidores

O rei do Instagram, Carlinhos Maia, o influenciador que mais tem engajamento no Brasil, acabou de estrear com uma temporada de seu reality, a ‘Casa da Barra’ que já é sinônimo de sucesso e até disputa dos influenciadores envolvidos no mundo digital, atingiu uma marca significativa em sua carreira.

O astro do Instagram ultrapassou a marca de 30 milhões de seguidores nesta quinta-feira, 22, e comemorou o feito ao lado daqueles que pensam em seguir os seus passos.

Logo depois do feito, Maia usou a rede social para lamentar os ataques que sofre da comunidade LGBTQIAPN+, e apontou que pessoas gays não torcem por seu sucesso. Com isso, Carlinho acabou deixando uma frase polêmica no ar: “Eu sou uma das gays mais influentes desse país, aceitem!”.

A frase dita por Carlinhos acabou soando como uma arrogância e logo tomou conta da rede.