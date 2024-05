Chay Suede aparece abatido após contrair Dengue

Chay Suede, ator, nesta quinta-feira (22) usou os stories e revelou que contraiu dengue. Felizmente, ele já se encontra recuperado. O que diferencia a doença em relação à gripe e Covid, são as manchas vermelhas espalhadas no corpo e dores musculares intensas.



‘Que sufoco’

Shay Suede (foto: Foto reproduçãointernet)



“Primeira foto pós-dengue, que sufoco”, escreveu o ator na legenda da foto compartilhada com os seguidores. No registro, ele está com um semblante ainda abatido e descabelado.

No início do mês, Ana Maria Braga, no Mais Você, comentou que um de seus filhos tinha sido diagnosticado com dengue. “Eu queria falar com você sobre a epidemia de dengue, um negócio sério. Uma situação completamente evitável, ao contrário de quando fomos vítimas da pandemia da Covid… A gente não tinha o que fazer, a não ser rezar pela vacina. Mas a dengue, não, gente! Ou seja, cada um de nós pode ser um agente de combate desse mosquito.”

A dengue no Brasil já virou epidemia. De acordo com um boletim epidemiológico, o país contabiliza 688.461 casos da doença. O Nordeste registra menor incidência da doença, em relação ao Centro-Oeste.