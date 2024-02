Nicolas Prates se desgruda da namorada Sabrina Sato e desembarca no Rio

Nicolas Prattes, ator, nesta quinta-feira (22) foi flagrado desembarcando no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.



Com boné virado e look simples, o galã ainda distribuiu sorriso para o paparazzo. Protagonista de Fuzuê, ele estava na Indonésia após ter encerrado as gravações da novela das sete.

Recentemente, Sabrina Sato elogiou um vídeo do ator galopando em cima do cavalo, exibindo o peitoral peludo, numa rede social. “Lindo”, comentou ela.

Além disso, o ator global chamou atenção ao aparecer no documentário Carnaval da Sabrina, no GNT, na última quarta-feira (21). Ele abriu a porta do camarim, enquanto a estrela estava prestes a entrar no Sambódromo do Anhembi. Nicolas Prattes, recentemente, causou polêmica em um ensaio fotográfico vestido de Super-Homem!