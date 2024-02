‘Geral do Povo’ cresce 60% em audiência e registra maior número desde a estreia

‘

O programa comandado por Geraldo Luís na RedeTV! está ganhando cada vez mais espaço entre os telespectadores brasileiros. Desde a estreia em 14 de janeiro deste ano, o ‘Geral do Povo’ exibido neste último domingo (18) alavancou sua audiência em 60%, se comparado com a primeira edição.

Com pouco mais de um mês no ar, o ‘Geral do Povo’ obteve a maior audiência do programa neste último domingo, marcando 0,8 de média, 1,2% de share e 1,3 ponto de pico na Grande São Paulo, segundo os dados consolidados da Kantar Ibope.

Geraldo Luís, verdadeiro contador de histórias e um dos maiores comunicadores do país, apresenta na tela da RedeTV! o ‘Geral do Povo’, seu programa de variedades, repleto de novidades, surpresas e diversão para toda a família.

Com direção-geral de Marlene Mattos, o ‘Geral do Povo’ é exibido todos os domingos, ao vivo, a partir das 17h30.