Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, fala sobre rivalidade entre as rainhas de bateria

Recentemente, Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, escola de samba do RJ, participou do Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho e Pierre Carvalho. Durante a entrevista, a sambista esclareceu boatos de possível rivalidade entre as rainhas de bateria.

“Respeito né? Acho que as pessoas criam uma rivalidade que não existe, todas nós buscamos algo, a menina da comunidade ela busca ser reconhecida por aquilo que ela faz a vida toda, e a famosa ela busca também mais trabalho em cima daquela visibilidade que tem durante o Carnaval, então todo mundo tá ali com um propósito”, esclareceu Bianca, e completou:

“São pessoas diferentes, momentos diferentes, histórias diferentes, e que precisam ser respeitadas, todo mundo tem que ser respeitado naquilo que faz, não existe eu falar pra você do meu amor pelo Carnaval e não respeitar os outros”.