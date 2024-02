Vidente que previu o fim da relação de Jojo Todynho bate no peito e diz: “eu avisei”

Mestre José garante que essa é a terceira vez que acerta os rumos da relação de Jojo

O espiritualista Mestre José parece ter ficado satisfeito com o fim da relação de Jojo Todynho e Renato Santiago. Nas redes sociais, o tarólogo correu para contar a novidade e disse: “Eu avisei”

A famosa revelou na manhã desta sexta-feira que está solteira, após ter terminado seu relacionamento de oito meses com Renato Santiago.

No entanto, essa não seria a primeira vez que Mestre José teria acertado previsões para a famosa. Nas redes sociais, é comum achar vídeos do vidente falando sobre os términos de Jojo, desde os tempos em que ela namorava o jogador Polidoro Júnior, por quem também foi traída, e depois Lucas Souza, com quem acabou casando, mas nunca convenceu o vidente.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível encontrar até mesmo o vidente argumentando que a famosa não tem sorte no amor e uma maldição precisa ser quebrada para que os relacionamentos da cantora sigam adiante, caso contrário, todas as relações de Jojo não passarão de 9 meses.