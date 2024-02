BBB24: Rodriguinho cai em seu primeiro paredão

Neste domingo, Rodriguinho foi indicado pela líder Beatriz ao seu primeiro paredão e corre o risco de ser o eliminado da próxima terça-feira.

Fernanda e Lucas Buda formam o trio de emparedados com o pagodeiro e um dos três pode ser o escolhido para deixar a casa essa semana, enquanto MC Bin Laden, que recebeu nove votos da casa, se livrou de passar pela berlinda vencendo a prova bate e volta patrocinada pelo MC Donald’s

Rodriguinho arrisca sair com uma das maiores rejeições da temporada. Nas redes sociais, internautas começaram imediatamente uma campanha para tirar o ex-vocalista do grupo Os Travessos, que acabou se tornando ao logo das semanas de confinamento um dos maiores vilões do jogo.