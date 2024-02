Rio Open reuniu a elite do esporte e uma verdadeira constelação de famosos no Rio

O Rio Open, apresentado pela Claro, reuniu grandes nomes para assistir às partidas finais do maior torneio de tênis da América do Sul. As celebridades marcaram presença para assistir às semifinais no último sábado e às finais de duplas e individual, que teve o hino entoado pelo cantor Seu Jorge, neste domingo, 25.



O evento recebeu famosos como o apresentador Felipe Bronze, o cantor Di Ferrero, o ex-jogador Joel Carli, o ex-atleta Giovane Gávio, o apresentador Tadeu Schmidt - acompanhado da esposa-, o cantor Jorge Aragão, as atrizes Tais Araújo, Claudia Abreu e Isabelle Drummond e o empresário Enzo Celulari, os atores Marcelo Serrado, e Rodrigo Santoro e a apresentadora Maju Coutinho. Além disso, alguns famosos políticos do cenário brasileiro também prestigiaram o evento, como o senador Flávio Bolsonaro e o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, que passaram pelo espaço exclusivo Corcovado Club no Jockey Club, no Rio de Janeiro.













































< >

Sobre o Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+,Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS, Copa Energia e Grey Goose.



A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.



O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio.



O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.



O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.



O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.