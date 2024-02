Após separação, Jojo Todynho admite possível relação com Lucas Souza

Jojo Todynho anunciou recentemente, através de suas redes sociais, o término com seu último namorado, Renato Santiago. Apesar de ter circulado a informação de que a funkeira teria descoberto uma traição do motorista, Jojo surpreendeu ao negar que esse teria sido o motivo do fim da relação de oito meses.

Neste último domingo, Jojo voltou às redes sociais e surpreendeu mais uma vez, ao admitir que no futuro, pode voltar a se relacionar com Lucas Souza - o militar com quem foi casado por oito meses.

No vídeo postado no Instagram, a dona do hit Que Tiro Foi Esse, pegou todo mundo de surpresa ao declarar que era apaixonada pelo ex-marido, e que apesar das brigas e acusações que se tornaram públicas, os dois podem voltar a se relacionar no futuro, porém Jojo completou e disse que os dois ainda podem virar bons amigos.