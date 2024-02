Mel Mazzillo, apontada como novo affair de Xamã nega romance

Destaque na nova novela das 21 horas, Mel Mazzilo que interpreta a personagem Ritinha no remake, foi apontada como possível affair do cantor Xamã, com quem faz par romântico na novela.

A jovem atriz foi flagrada entrando de braços dados com o cantor em uma festa para onde reunia o elenco da trama.

Logo depois disso, a informação de que Mel havia terminado um relacionamento com o então namorado começou a surgir nas redes sociais e a ‘Coluna do Sodré, procurou a atriz para saber o que é boato e o que é realidade.

A assessoria de imprensa da atriz informou que Mel e Xamã são somente amigos e não vivem nenhum tipo de relação amorosa fora dos sets de filmagens. Já sobre o término do namoro, a assessoria comunicou que a decisão de colocar um ponto final ocorreu há um mês e meio e que o cantor não foi o pivô do término