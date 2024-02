Assumidos: Luan Santana e Jade Magalhães retomam o namoro

Não tem mais como negar! Luan Santana e Jade Magalhães resolveram retomar o noivado, os dois ficaram juntos por 12 anos e terminaram o romance em 2020, pouco tempo antes do cantor assumir um namoro com a modelo Izabela Cunha, com quem chegou a dizer que iria se casar.

Na última semana, a internet começou a apontar uma reaproximação do casal, depois que Jade Magalhães desbloqueou e passou a seguir o astro de Meteoro novamente.

Nesta terça-feira, 27, Luan e Jade foram flagrados juntinhos, de mãos dadas e até abraçados, desembarcando no aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, não deixando mais dúvidas de que os dois retomaram o romance. Será que dessa vez vem o casório?