Após ganhar luta e ser parabenizado pela ex, MC Gui anuncia término de namoro

MC Gui anunciou que seu namoro com a influenciadora Geórgia Azevedo chegou ao fim. O anúncio foi feito pelo cantor através de suas redes sociais.

Após ter vencido a disputa com o suposto desafeto, com que participou de A Fazenda, MC Gui acabou sendo parabenizado pela mulher Bia Michele, com quem também terminou a relação após ter sido flagrado saindo de um motel em São Paulo e acabou sendo exposto em rede nacional pela ex.

Nesta segunda-feira, respondendo supostamente a uma pergunta de figurinha no Instagram, Bia Michele disse que já sabia que o ex-namorado sairia do ringue como vencedor e o parabenizou pelo feito. Logo depois disso, o cantor anunciou o término e a internet começou a reagir sobre uma suposta volta dos dois.