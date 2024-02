Fátima Bernardes esclarece sua atual situação com a Globo

A apresentadora Fátima Bernardes esclareceu nesta última segunda-feira, 26, sua real situação dentro da emissora carioca.

Com salário astronômico, Fátima Bernardes viu seu contrato chegar ao fim e o fato de não ter renovação oferecida pela emissora acabou virando assunto das páginas de jornais e uma suposta demissão anunciada.

Para esclarecer o que aconteceu, a ex-mulher de Willian Bonner explicou que depois de 37 anos de casa, seu contrato chegou ao fim, juntamente com a sua saída do programa encontro e que desde lá para cá, aderiu ao novo projeto de contratação da empresa, que é o trabalho por obra certa, com isso, Fátima também esclareceu que as duas temporadas em que apresentou do The Voice, já seguiam o modelo de contrato por obra.

Por fim, Fátima esclareceu que a relação com a emissora dos Marinhos não está estremecida e revelou que já apresentou três projetos de programas para apresentar na casa, e que um deles, inclusive, já estaria em fase de pré-produção.