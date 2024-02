Geraldo Luís bota pra quebrar e eleva a audiência da Rede TV, no Domingo

Desde que estreou o "Geral do povo, em janeiro, na Rede TV, o apresentador Geraldo Luís está testando quadros, formas, criando pautas diferentes, homenageando antigos programas e levando alegria e muita diversão aos domingos.

Nenhum programa foi igual ao outro e a cada nova edição, uma surpresa pode acontecer, o que aguça a curiosidade dos telespectadores e dos fãs que não sabem o que esperar do programa.

O Geral do povo é quase uma catarse, uma mistura de tudo um pouco: no palco uma grande banda, dançarinas, vários anões, personagens e o DJ Jhon Sakra.

A plateia (sempre com fantasias inusitadas) é animada e diferenciada, com disposição e vibração enorme, o que faz com que o programa ganhe ares de carnaval o tempo todo.

Geraldo Luís também não fica por baixo: ele brinca dança e interage com a plateia quase o tempo todo, fazendo com que ela se torne tipo uma parte do elenco.

Os musicais também são ecléticos, misturando novas gerações, com cantores e bandas de décadas atrás.

Nesse domingo a musical ficou a cargo do cantor de forró Frank Aguiar que incendiou a plateia com antigos sucessos.