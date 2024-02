RedeTV! anuncia a contratação de Ivan Moré

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024 - A RedeTV! anuncia a contratação do jornalista Ivan Moré. Após um período de quatro anos longe da televisão, o apresentador voltará a comandar um programa diário esportivo na tela da emissora a partir do dia 11 de março, quando estreia o “Qualé, Moré?”, com patrocínio master da Betsul.

Um lance perfeito, uma jogada polêmica, um gol inesquecível. Apenas os apaixonados por esporte entendem a essência de viver essa emoção. Mas e o que vai além disso no mundo da bola?

Histórias não reveladas, bastidores que o torcedor sequer imaginava, reportagens que vão mexer com o telespectador, além de um bom bate-papo, opinião, dicas de apostas e a dose certa de bom humor pautam a nova atração, que será exibida de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 11h50.

A estreia do “Qualé, Moré?” marca uma nova etapa na trajetória do jornalista. Ivan iniciou a carreira como radialista no interior de São Paulo, ainda adolescente. Em 1999, ingressou no grupo O Globo, onde permaneceu por duas décadas. Durante esse período, esteve à frente de programas como o ‘Esporte Espetacular’ e ‘Globo Esporte’, participou da cobertura de quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas, doze grandes prêmios de Fórmula 1 e Mundiais de Basquete, além de ter encabeçado quadros que foram destaque na TV, como ‘Carona com Ivan’.

No currículo, Moré coleciona histórias memoráveis, como a partida de tênis que jogou com os ícones da modalidade, Roger Federer e Rafael Nadal. Por duas vezes entrevistou, com exclusividade, o maior medalhista olímpico: o nadador Michael Phelps. Em parceria com Mauro Beting, Moré publicou o livro ‘Neymar: Conversa entre pai e filho’. Empreendedor e palestrante, hoje ele comanda o podcast ‘Desobediência Produtiva’.

“Estou muito feliz e realizado com essa volta à TV, porque é como eu imaginava, em uma TV super aberta à criação de novidades, de novos conceitos, justamente o que queremos promover com o programa. O ‘Qualé, Moré?’ vai chegar com uma pegada muito leve, para mostrar tudo aquilo que o esporte hoje em dia não está revelando: um pouco dos bastidores da bola, uma análise mais criativa do que acontece hoje em tudo que orbita o esporte, não só o futebol, mas o esporte como um todo”, declara Ivan Moré.



“O bom humor vai estar presente, mas com seriedade e credibilidade. Também pretendemos fazer análises esportivas de alguns momentos que mostram toda a genialidade que vemos dentro de campo. Então traremos futebol, coberturas factuais, curiosidades, histórias de superação, tudo isso amarrado com uma narrativa muito espontânea, que acreditamos que o esporte precisa nos dias de hoje”, completa.