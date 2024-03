BBB24: Expulsão de Wanessa mascara atitude de Beatriz

Internautas passaram a madrugada pedindo a expulsão de Beatriz do BBB24, tudo isso porque a sister teria desrespeitado uma das regras da casa que é a de não poder tocar nos artistas que se apresentam durante as festas.

A vendedora do Brás dançou e tocou nos ombros de Wesley Safadão, quando ele desceu do palco para interagir com os confiando e Bea embarcou na do cantor.

Na web, internautas também reagiram à expulsão de Wanessa Camargo, depois da reclamação de Davi no confessionário, e apontaram uma suposta proteção a Beatriz. Para os internautas de plantão, a direção teria acatado o pedido de Davi para mascarar o pedido de expulsão da vendedora do Brás, já que ela e Davi são os queridinhos do programa.