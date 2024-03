Perfil de Wanessa se pronuncia após expulsão da cantora

O perfil de Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez após a expulsão da participante do BBB24.

Na postagem, os ADMs da cantora lamentaram a expulsão da famosa, após uma suposta agressão ao partido Davi, que é um dos favoritos ao título de campeão da edição, exaltaram a passagem da namorada de Dado Dolabella pelo reality e pontuaram os desafios da ex-participante dentro do jogo.

"Infelizmente o jogo acabou hoje para a Wanessa, por circunstâncias que ninguém esperava que fossem possíveis de acontecer.

Nesses mais de 50 dias de programa, Wanessa, assim como os demais participantes, foi desafiada a lidar com seus medos, suas inseguranças, suas vulnerabilidades, seus erros e acertos, mas viveu cada minuto e se mostrou uma pessoa amorosa, acolhedora, divertida, entregue e amiga fiel, conquistando muitos com suas demonstrações de afeto, independente de aliados.

Como equipe, agradecemos imensamente a força, a garra, o apoio e a dedicação de toda a torcida e dos fãs, que ela tanto ama e que tanto reforçaram sua integridade, seu caráter, sua humanidade e seu talento.

E é com tudo isso, e cercada de amor da família, dos amigos e de vocês, que a vida aqui fora continua.

Agora é momento de cuidar da Wan, que no tempo certo vai poder falar por ela mesma sobre essa experiência".