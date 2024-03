Filho de Eliza Samudio e goleiro Bruno fala pela primeira vez à televisão

A entrevista comovente vai ao ar no programa Geral do Povo na Rede TV!

Neste domingo, vai ao ar uma entrevista exclusiva do filho de Eliza Samudio com o ex-goleiro do Flamengo Bruno.

A entrevista Exclusiva com Bruninho promete alavancar a audiência do Geral do Povo, com Geraldo Luís, a partir das 17h30 na Rede TV.

Essa é a primeira vez que o garoto fala para um veículo de imprensa e mostra sua casa.

Entenda o caso:

Um goleiro no auge da carreira, uma gravidez indesejada, um corpo desaparecido e bastidores com doses de mistério. Essa é a trama de um dos maiores crimes ocorridos em Minas Gerais, que chocou todo o país. Há 12 anos, Eliza Samudio foi assassinada na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado, essa é a data que consta na certidão de óbito da ex-modelo.