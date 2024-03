Ator da Globo é acusado de espancar idoso em restaurante do Rio

Em vídeo que circula nas redes sociais, o ator Rafael Cardoso, de 38 anos, que teve seu contrato com a Globo finalizado no ano passado, foi flagrado agredindo o gerente de um estabelecimento localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As imagens impressionantes foram registradas por câmeras do circuito de segurança do estabelecimento onde o homem que apanha de Rafael trabalha.

Já relatos de que o ator chegou ao local do estabelecimento dirigindo seu próprio carro e embriagado, assustaram frequentadores do local, pela forma brusca que acessou ao estabelecimento.

Após conversar com

um homem, aparentemente conhecido seu, o ator transtornado, teria partido para agressão ao idoso, sem justificativas para o ato.

O homem, agredido por Rafael Cardoso, prestou queixa contra o ator na delegacia e, em depoimento, contou como tudo ocorreu.

A coluna também teve acesso ao Boletim de Ocorrência prestado por ele contra o ator. Segundo o documento, Rafael chegou em seu carro com uma freada brusca, que assustou clientes do local, acompanhado de mais dois homens. Ele conhecia um garçom do estabelecimento e, após conversarem, pediu para conhecer o gerente. O profissional conta que Rafael apertou sua mão e proferiu ameaças repetidamente: “Eu vou te matar”. O homem disse que se virou de costas para o ator, tentando sair da situação que, a princípio, pensou ser brincadeira. Em seguida, foi surpreendido então por um soco na nuca. A partir daí, as agressões só pioraram. “Eu fiz uma cirurgia tem três meses, de Hérnia Ignal, nem na academia eu posso ir, não posso fazer esforço, nem mesmo subir escada. Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia. Mas, na verdade, ele queria me acertar no testículo. Eu peguei o pé dele e veio o segurança do condomínio e os garçons pra tirar, com ‘deixa disso’, mas ele não parava”, relembrou João. Ainda de acordo com o gerente, Rafael “estava completamente transtornado”. A vítima ainda estava no chão quando um dos motoboys do restaurante “conseguiu agarrá-lo por trás. [Rafael] Deu um soco na cabeça dele mas o rapaz estava de capacete e conseguiu escapar. Eu corri pra rua como se fosse atravessar a rua, quase fui atropelado. Nisso, o cara fugiu”, finalizou. Ainda de acordo com o depoimento do gerente registrado na polícia, ele não conhece o ator e nunca o viu na vida. Ele ainda declarou que Rafael estava muito irritado e aparentava estar alcoolizado.