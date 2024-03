Público se divide com atitude de Davi após expulsão de Wanessa Camargo

A jogada de Davi, para eliminar sua rival Wanessa Camargo do jogo, pode ter saído como um tiro pela culatra.

Davi era o queridinho e quase uma intimidade entre os internautas que apontavam o baiano como vencedor da 24 edição do BBB.

No entanto, a atitude de Davi ter levado Wanessa ao confessionário depois de ela ter dado um tapa em seu pé enquanto estava alcoolizada após a última festa, não está sendo vista com bons olhos, para boa parte dos fãs do reality que o apontavam como campeão do programa.

Em algumas enquetes não oficiais pelas redes sociais, Davi acabou se queimando com essa atitude e passa a correr risco de não ganhar mais o jogo e até mesmo ser eliminado, caso caia no próximo paredão.

Internautas passaram a questionar algumas atitudes do brother dentro da casa e apontar maldade em algumas nuances do ex-motorista de aplicativos.