Jojo Todynho assumiu que fez a fofoca do grupo de WhatsApp envolvendo Preta Gil, Pablo Vittar e Gominho para Anitta

No exposed sobre o que envolvia o fim de sua relação com Anitta, Jojo Todynho abriu o jogo e, pela primeira vez, assumiu que fez a intriga que culminou no fim da amizade entre Anitta, Preta Gil, Pablo Vittar e Gominho.

A funkeira afirma que teve acesso ao grupo de WhatsApp onde os envolvidos supostamente falavam mal da toda-poderosa, e como amiga da cantora, não poderia ser conivente ao ato.

Jojo Todynho, assumiu que chegou para dar um toque na amiga, do que estava se passando e, por ser muito próxima da famosa, se sentia no direito de alertá-la.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse já foi uma das pessoas mais próximas da artista que fez fama internacionalmente, mas as duas se afastaram depois que Anitta começou a desconfiar que Jojo Todynho vazava informação de sua vida para a imprensa.