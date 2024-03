Em hospital, Preta Gil expõe novo tratamento de saúde

Preta Gil esteve novamente no hospital para fazer os exames de prevenção à remissão do tratamento de câncer, no depoimento, a cantora contou que durante o primeiro ano de tratamento terá que se submeter a exames a cada três meses.

A famosa surpreendeu também ao revelar outro problema de saúde. Em vídeo gravado em seu Instagram, Preta revelou que procurou os médicos ao sentir fortes dores e descobriu que terá que fazer tratamento para uma hérnia de disco. Em seguida, a famosa acalmou aos fãs e disse que está sendo assistida pelos médicos responsáveis pelo sucesso de seu tratamento contra o câncer.