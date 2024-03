Jojo Todynho expõe verdadeiro motivo de briga com Anitta

Jojo Todynho resolveu revelar detalhes na manhã deste domingo, e após ter sido acusada por Cariúcha de ter traído Anitta, contou sua versão da história que culminou no afastamento entre as duas.

Jojo e Anitta eram tipos carne e unha, as duas não se desgrudavam durante um período, e Jojo vivia ostentando a amizade entre as duas na mansão da Girl From Rio.

O afastamento entre as duas famosas foi visível para quem acompanhava as duas nas redes sociais, de uma hora para outra as duas não eram mais vistas juntas e nem uma tocava mais no nome da outra.

Durante uma edição do programa Fofocalizando no SBT, Cariúcha voltou a trazer a história entre Anitta e Jojo à tona, na expectativa de manter a audiência do programa, o que parece que dessa vez incomodou a funkeira que resolveu abrir o jogo.

Em vídeos exibidos através de seu canal nas redes sociais, Jojo contou que foi acusada pela própria artista de ter vazado uma informação sua para a imprensa.

O desabafo de Jojo nas redes sociais corrobora a versão contada por Cariúcha, que diz que a rival teria caído em uma trolagem de Anitta, que, desconfiada da dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ inventou uma suposta gravidez e contou exclusivamente para Jojo.

No entanto, Jojo Todynho contou que recebeu uma ligação de Anitta para contar sobre a suposta gravidez, e que logo depois a própria Anitta passou a acusá-la de ter passado a informação que acabará de receber a um jornalista que cobre o mundo das celebridades.

A ex-amiga de Anitta se defendeu, revelando que, no momento em que recebeu a informação, estava em um salão de beleza, e que não teria tido tempo hábil para passar a informação à frente.