Kally Fonseca, Cezar Black e Rachel Sheherazade curtem karaokê em São Paulo

Na noite deste sábado (2), o trio de ex-participantes do reality A Fazenda, aproveitaram a noite paulistana para curtir a diversão do karaokê do JapanTower.Kally Fonseca, Cezar Black e Rachel Sheherazade foram recebidos pela empresária Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite de São Paulo, dona da Rede Biroska, o maior complexo de karaokê do País.

"Muito bacana receber esse trio que conquistou o público na última edição do reality. Muita simpatia reunida e alegria que contagiou a todos os presentes na casa. Também saborearam as delícias de nossa cozinha japonesa", comentou Lilian Gonçalves.

A Rainha da Noite Paulistana, como é conhecida, anuncia para o primeiro semestre a abertura de um prédio com 13 amplas salas de karaokê, que somadas aos espaços já existentes formará o maior complexo de karaokê do país, com mais de 25 espaços. "Temos uma demanda crescente de clientes. Todos passam pela Canuto do Val e me sinto satisfeita e honrada por contar com a presença de importantes nomes em nossas casas", finaliza a empresária que completa 60 anos de atividades ininterruptas no segmento de bares e restaurantes.