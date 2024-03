Após expulsão de Wanessa Camargo, Davi vai para o paredão

Davi poderá sentir a vingança do público que não concordou com a expulsão de Wanessa Camargo, após o baiano ter denunciado no confessionário por agressão.

No último sábado, Wanessa Camargo deixou a casa por dar um tapa no pé de Davi, visivelmente alcoolizada enquanto o brother dormia.

Já neste domingo, Davi, que vinha fazendo plantão para atender ao Big Fone, atendeu pela terceira vez, após passar por duas trolagens da produção e acabou sendo emparedado.

A popularidade de Davi foi colocada em cheque depois que o baiano acusou Wanessa de agressão e a cantora acabou desclassificada. Agora resta saber se a atitude do ex-motorista de aplicativo será suficiente para tirá-lo do jogo.