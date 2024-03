Wanessa Camargo faz primeira postagem após ser expulsa do BBB

Wanessa Camargo realizou sua primeira postagem nas redes sociais, desde que foi confiança há mais de 50 dias para o BBB 24.

No último sábado, a cantora foi expulsa do reality global após ter agredido Davi com um tapa na perna. A ex-BBB chegou a ser clicada no aeroporto do Rio de Janeiro disfarçada para não ser reconhecida quando voltava para casa.

Neste domingo, um vídeo com o momento em que Wanessa chegava em casa surpreendeu as redes sociais. Wanessa foi recebida pela mãe, Zilu Godoy, e pelos filhos. A falta de Dado Dolabella também chamou a atenção dos internautas.