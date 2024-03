Grupo de fãs acusa ex-BBB 23 de manipular a conta e restringir interação do marido nas redes sociais

Um grupo de fãs do ator Igor Rickli procurou a coluna para denunciar uma situação um pouco constrangedora, se for verdade. Eles acusam a ex-BBB Aline Wirley de estar manipulando o acesso do marido às redes sociais. Segundo o fã clube, a esposa do ator é quem mais interage pela conta do marido com os fãs e limita o acesso do ator aos mesmos.

Segundo alguns relatos que a coluna chegou a receber, Aline teria restringido algumas contas de fãs para impedir que o artista converse com o fã clube pelas redes.

Aline e Igor Rickli são casados desde 2015 e pais de dois filhos. Os dois acabaram de passar pelo processo de adoção do segundo filho, declaradamente mantém um casamento aberto.

Os fãs do ator dizem que sentem falta da interação com o artista e o fato passou a ocorrer pouco tempo depois que Aline teria deixado o BBB 23, do qual foi finalista no ano passado. Segundo o próprio grupo, enquanto Aline estava confinada, era comum o ídolo interagir com eles nas redes sociais.

Eles apontam ainda que Aline poderia estar manipulando as redes do marido sem o mesmo saber, já que ela teria acesso à senha do cônjuge e que, inclusive, muitas postagens nas redes sociais do famoso seriam feitas pela cantora.

A coluna procurou Aline Wirley para averiguar a acusação, mas não teve resposta até o fechamento da nota.