'Cigarro' suspeito de Ludmilla vira alvo de comentários na web

O cruzeiro “Numanice”, da cantora Ludmilla, tem dado o que falar desde a última segunda-feira (4) – quando foi iniciado. A embarcação partiu de Santos, em direção a Búzios, no Rio de Janeiro, e retornará para o litoral paulista na próxima sexta-feira (8). Nessa quinta-feira (7), porém, não foi exatamente o cruzeiro que virou assunto, mas sim a anfitriã, a artista carioca. Ludmilla surgiu em umas imagens curiosas nas redes sociais e os internautas comentaram bastante sobre o assunto.



No vídeo em questão Ludmilla estaria supostamente fumando maconha, segundo internautas. Ao lado de sua esposa Brunna Gonçalves, a cantora surgiu tragando um cigarro e deixou o público alvoroçado. “Uma vez no after do Numanice a Lud me ofereceu um beck, e no segundo trago eu senti que eu não voltaria kkkkkk foi tudo”; “A qualidade da planta que essa mulher deve fumar”; “Eu só queria fumar um do quintal dela junto com ela, sabe?”, comentaram usuários do X – antigo Twitter – no vídeo mencionado.



“Quando eu saio pros roles e fumo maconha fico assim, travadinha”; “Eu fico pensando em como eles esconderam essa maconha da polícia e se esses vídeos ficarem vazamento a polícia com certeza vai querer fazer vistoria”; “Quando estou na brisa das brisa eu fico assim”; “Carmen Lúcia mandando o papo e a Lud de boa já exercendo a liberdade de queimar o do bom, imaginando sem perigos futuros. Mona passa aí pra eu palestrar?”, apontaram outros internautas.

O fato é que o vídeo começou a circular pelas redes sociais e virou o grande assunto do X. “Eu no front da lola travado de baseado sendo dominado por todas as músicas deliciosamente gostosas do set dela”; “O Beck da gata”, acrescentaram fãs. Mas não foi só isso que ganhou destaque essa semana. O cruzeiro da Ludmilla, logo em seu início, passou por uma situação complicada. Uma tempestade atingiu a embarcação e alguns shows precisaram ser adiados. O público, porém, reclamou da falta de organização e de esclarecimentos por parte da produção. O assunto rendeu na web.

