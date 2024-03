Maraisa aceita pedido de casamento durante apresentação em navio

Com muita euforia dos fãs presentes, Maraisa foi pedida em casamento por Fernando Mocó durante o show. Logo no início da apresentação, vestida de noiva, a sertaneja intimou o empresário a subir no palco, ajoelhar e fazer o pedido. Os dois protagonizaram o momento romântico com direito a beijinhos e declarações.

Ao que tudo indica, o momento eternizado pela irmã gêmea de Maiara não está longe de acontecer. O matrimônio de uma das sertanejas mais famosas pode estar bem perto de acontecer, para alegria de alguns fãs e desespero de outros, que não curtem ver as irmãs gêmeas namorando.

Outro momento inusitado também surgiu durante a permanência da cantora na embarcação. Uma foto que circula nas redes sociais deixa transparecer que a sertaneja poderia estar grávida, já que a cantora e o noivo Fernando Mocó fizeram questão de fotografar com as mãos na barriga, como se estivessem acariciando uma gestação.

Fernando Mocó e Maraisa (foto: Foto reprodução interenet)