Domingão com Huck estreia mais uma temporada da Dança dos Famosos

ste Domingão traz de volta a Dança dos Famosos, com novo formato e apresentação coletiva dividia em 4 grupos, para iniciar as novidades da temporada.

Depois de uma semana intensa de ensaios, as 16 celebridades da nova temporada se apresentam pela primeira vez, divididas em grupos. Para a noite especial, o programa prepara duas novidades. A primeira é o estilo musical, o Charme: o ritmo de sucesso entre os cariocas nos anos 90 faz sua estreia no quadro; a segunda, o cantor Buchecha. Ele vem ao Domingão e canta, direto do palco, as músicas que embalam as apresentações do dia.

No júri artístico, os convidados são os atores Giovanna Antonelli e Antônio Calloni. Do outro lado da bancada, no trio de jurados técnicos, os nomes que o público já conhece e adora: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Atentos a todos os movimentos, eles acompanham, semana após semana, a evolução de cada um dos competidores. Nesta rodada, os grupos - com 4 famosos e 4 professores, cada - acumulam pontos e, ao fim de quatro semanas, aquele com a menor soma se divide em duplas e disputa pela repescagem