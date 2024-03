Mãe e mulher de Davi do BBB24 se reconciliam e se abraçam em público

O momento ocorreu neste sábado, durante evento em homenagem ao Dia da Mulher

Mani Reggo e Elisângela Brito, o reencontro da mulher e da mãe de Davi do "BBB 24", aconteceu na manhã deste sábado, em um evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na Barraca Calabreso, como agora é chamada a barraquinha de lanches mais famosa de Salvador. Mani, mulher e Elisângela, mãe do baiano, se abraçaram e se emocionaram.

Nas últimas semanas, elas trocaram farpas publicamente pelas redes sociais. O relacionamento estava estremecido principalmente pelos comentários que Elisângela vinha fazendo sobre a nora.

Elisangela, chegou a acusar a Nora de querer aparecer em cima da imagem do filho e o clima esquentou entre as duas que trocaram farpas pelas redes sociais, mas parece que o fenômeno Davi, tem conseguido operar milagres até aqui do lado de fora, e além de conseguir mesmo sem saber colocar a família em uma situação melhor, o clima de paz também passou a reinar entre as duas.