Veja quem é o cantor que espera Alane sair do BBB24

Denis Pinhoti acabou virando alvo de curiosidade do público, depois que Alane confessou dentro do BBB, estar apaixonada por um 'contatinho' aqui do lado de fora e até autorizou ao boy magia postar fotos suas.

A sister revelou dentro da casa mais vigiada do Brasil, que chegou a viver um affair com o vocalista dá nada Fun7, mas contou também que não tinha nenhum compromisso sério com o cantor.

O rapaz chegou a dar um anel para ela levar ao confinamento, assim poderia matar a saudade. Agora, a identidade do pretendente veio à tona: trata-se de Denis Pinhoti.

De acordo com o jornal Extra, foi o vocalista da banda Fun7 que roubou o coração da sister. Ele tem 30 anos, é natural de São Paulo e também é conhecido por um antigo relacionamento com a ex-A Fazenda Tati Dias. O romance com a participante do BBB 24, vale apontar, não era nada sério, mas ela se apaixonou.

Gente, será que os meus contatinhos estão postando foto comigo? [...] Tem um que, se ele quiser postar, ele pode postar... Na véspera de eu vir para cá, ele estava lá em casa. E aí, ele falou que era só um anel dele para eu lembrar dele aqui. Mas não é namorado, nem nada... Eu gostei dele, me apaixonei por ele", admitiu a dançarina em conversa com as amigas no programa.

A coluna chegou a entrar em contato com Pinhoti para saber se o anel simboliza algum compromisso e se ele está à espera de Alane aqui fora, mas até o fechamento dessa nota, não recebemos nenhuma resposta do cantor.