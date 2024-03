‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, derrota ‘Melhor da Tarde’ e ‘Brasil Urgente’ em todas as edições da semana

O vespertino comandado por Sonia Abrão é um verdadeiro fenômeno de audiência nas tardes da RedeTV!. Em uma crescente, o ‘ A Tarde É Sua’ está invicto no ibope, vencendo a Band na faixa horária e consolidando-se em quarto lugar na média no ranking de TVs abertas em todas as edições da semana.

No confronto direto, a atração da RedeTV! derrotou o ‘Melhor da Tarde’ e ‘Brasil Urgente’ em todas as quatro exibições, no ar entre 15h e 17h, alcançando, no mínimo, 2 pontos de média e superando os 3 pontos de pico. O número de televisores sintonizados (share) também bateu o recorde, chegando a 5,6%, segundo os dados oficiais da Kantar Ibope na Grande São Paulo.

O ‘A Tarde É Sua’ também figurou por 30 minutos não consecutivos em 3º lugar durante as edições desta semana, ficando à frente do SBT.

Famosa por sua opinião contundente, a jornalista Sonia Abrão comenta, ao lado dos colunistas da atração, sobre celebridades, comportamento e cultura, promovendo um diálogo com público e convidados.

O ‘A Tarde É Sua’ vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 15h, na RedeTV!.