Faustão passa por procedimento importante e continua internado em São Paulo

Depois do susto após precisar ser submetido a uma embolização, Fausto Silva garante que está tudo bem com ele e com o rim transplantado há duas semanas. Enquanto aguarda a recuperação, o apresentador de 73 anos segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta.

João Silva conversou com profissionais da imprensa que encontrou em uma premiação que aconteceu no rio de Janeiro. No evento, o jovem falou abertamente sobre a saúde do pai, que precisou passar por embolização para que o novo rim que ele recebeu, através de um transplante, pudesse funcionar.

"No caso do procedimento que ele fez ontem, foi sobre uma parte que estava 'vazando', então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra”, detalhou o filho de Faustão.

Ainda segundo o jovem apresentador, a família se mantém esperançosa: “Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos”, disparou João.