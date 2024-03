Sucesso em Terra e Paixão e na Dança dos Famosos, Amaury Lorenzo ganha protagonismo na Globo

Amaury Lorenzo, que fez o maior sucesso e foi um dos destaques da novela Terra e Paixão (2023), na pele do peão Ramiro, está reservado para o elenco da próxima novela das sete da Globo.

Segundo informações do portal Notícias da TV, ele interpretará o protagonista de Mão Dupla, trama assinada por Claudia Souto, e que estreará na faixa das sete no segundo semestre deste ano, no lugar de Família é Tudo, que estreou no último dia 4 de março.

Na obra, ele formará par romântico com Jéssica Ellen, que será a mocinha. A próxima novela das sete terá a história de personagens que cruzam suas vidas a partir de um episódio traumático dentro de um ônibus como fio-condutor.

Curiosamente, Amaury Lorenzo já havia trabalhado com Claudia Souto, na novela Pega Pega (2017), numa participação especial. Atualmente, o galã da Globo está no ar na nova temporada do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, que estreou no último domingo (10).