Internado, Faustão se pronuncia após novo transplante

Recentemente, o apresentador Faustão passou por uma nova cirurgia de transplante, dessa vez, do rim. Ainda internado no Hospital Albert Einstein, o comunicador de 73 anos se pronunciou pela primeira vez, após receber o órgão.



Em resposta a uma mensagem de Lauro Jardom, do ‘Jornal O Globo’, Fausto confessou que está se sentindo bem e que mantém o contato com os amigos pelas redes sociais e através de telefonemas



O apresentador ainda deu detalhes sobre o transplante: “Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, (mas) às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência”, disse. Vale lembrar que Faustão vem enfrentando certa dificuldade para que o novo rim funcione.

Faustão encontra-se submetido ao procedimento de embolização, uma intervenção cirúrgica na qual o fluxo sanguíneo é deliberadamente interrompido em uma região específica do corpo.

De acordo com uma nota da família, “o processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação. O implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão”.