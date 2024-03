'Ziriguidum Delas' celebra a força do feminino, no Largo do Machado

No próximo fim de semana, nos dias 15 e 16 de março, o coração do Largo do Machado ganhará vida com a feira Ziriguidum Delas, um evento especial organizado pela Lanoz Eventos! Das 10h às 21h, venha se juntar a nós para celebrar o talento feminino em uma atmosfera repleta de música, arte, gastronomia e moda. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita!

"O 'Ziriguidum Delas' promete ser um momento de confraternização e cultura, unindo a comunidade em um espírito festivo e generoso. A programação do evento contempla uma série de atividades e atrações para diferentes públicos. Este é o local perfeito para encontrar amigos, vivenciar momentos especiais e celebrar a força e a diversidade das mulheres. Não fique de fora", afrima Célia Zanon Lanoz, da Lanoz Premium Events.

Prepare-se para uma experiência única, onde você poderá apoiar o trabalho artesanal enquanto desfruta de um dia repleto de atividades em homenagem ao Dia das Mulheres. Não deixe de participar das nossas rodas de conversa com mulheres inspiradoras, que incluirão poetas, escritoras, artistas, sexólogas, atrizes e muito mais!

Roda de conversa 'Ziriguidum Delas'

A roda de conversa acontecerá no dia 15/03, sexta-feira, primeiro dia do evento, na Praça Largo do Machado, a partir das 14h. Mulher incrível, este convite é para você! Venha participar conosco desta roda de conversa inspiradora, aberta a todas as mulheres que desejam compartilhar suas perguntas e experiências. Junte-se a nós neste evento enriquecedor e faça parte dessa troca única.

Juçara Valverde - Médica e escritora há 20 anos, com livros publicados de poesia e literatura infantil. Coordena, desde 2014, com Lydia Simonato, a Literatura em Artes e Portas Abertas em Laranjeiras e Cosme Velho. @jucarar.valverde

Lydia Simonato - Autora dos livros “Ditos por Não Ditos” e “Sabe o que é?”. Com talento nas áreas de arquitetura, fotografia, artes plásticas, escrita e poesia, sua presença promete enriquecer nossa roda de conversa. @lydiasimonato

Mariana Kiss - Terapeuta Sexual na Saúde e Educação, Especialista em Sexualidade, Sexóloga com título, Terapeuta Tântrica Taoísta, Docente, criadora do Método Terapêutico DONA DO PRÓPRIO PODER e autora de 7 livros (4 sobre sexualidade e comportamento). @marikissmentora

Lucia Maldonado - Nutricionista especializada em Neurociência, Coach Empresarial, Corretora de imóveis. Tema para o debate: Empoderamento Feminino interligado à Saúde Mental! @lucia_a_maldonado

Lucia Maria Nazareth - Muito mais do que uma simples descrição pode conter. Professora dedicada, palestrante apaixonada, juíza arbitral imparcial, coach em relacionamentos, militante política e comunitária incansável. Sua voz ressoa nos movimentos de mulheres do Rio de Janeiro, inspirando e liderando com sua energia contagiante. @luciamaria2150

Itamarcia Moreira Marçal - Advogada, escritora e palestrante, idealizadora do livro “Mulher de Verdade”. Sua paixão pela escrita é uma fonte de inspiração e guia para muitas mulheres em busca de suas próprias narrativas. @itamarciamarcal

Edna Calheiros - Professora licenciada em Língua Portuguesa pela UFRJ e fundadora da AMEAS - Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema, com assento no CEDIM - Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/RJ. Seu trabalho é um exemplo de empoderamento feminino e liderança comunitária. @ednacalheiros

Maria da Glória Figueiredo Souza - Socióloga, vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos de Laranjeiras. Sua dedicação como voluntária e coordenadora do Comitê Flamengo da Ação da Cidadania no Combate à Fome mostra seu compromisso com a justiça social e a igualdade de gênero. Sua presença será inspiradora! @mariadagloria_figueiredo



Atrações Musicais: Sexta-feira, 15/03, a partir das 17h

Gabi Temponi: Prepare-se para uma viagem musical emocionante com a voz encantadora e os singles incríveis de Gabi Temponi. Junte-se a nós para uma tarde mágica repleta de risadas e música inesquecível!

Banda Expresso do Oriente: Após o show de Gabi, desfrute de uma noite repleta de música ao vivo com a Banda Expresso do Oriente, trazendo os sucessos dos Paralamas e outras bandas icônicas. Não perca esta experiência imperdível a partir das 17h!

Atrações Musicais: Sábado, 16/03, a partir das 14h

Micaela Güidi: Com sua incrível habilidade em palhaçaria e malabarismo, Micaela Güidi promete encantar o público com performances cheias de humor, destreza e magia a partir das 14h.

Forró Maravilhas: Com batidas envolventes e vozes poderosas, o Forró Maravilhas promete incendiar o palco do Ziriguidum Delas a partir das 15h30. Não perca a chance de dançar ao som de sucessos contagiantes!

Dayse do Banjo: Com sua maestria no banjo e sua voz envolvente, Dayse transporta o público para uma viagem sonora pelo universo deste instrumento tão cativante. Seu talento e paixão pela música se destacam em cada nota, proporcionando momentos de encantamento e emoção para todos os presentes a partir das 18h30.

Venha celebrar conosco o Dia Internacional da Mulher em grande estilo na feira Ziriguidum Delas!

Serviço

'Ziriguidum Delas

Local: Praça do Largo do Machado, Rio de Janeiro - RJ

Data: 15 de março (sexta) e 16 de março (sábado)

Horário: Das 10h às 21h

Mais informações: Lanoz Events

Instagram: @lanozevents