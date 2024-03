Chega Mais recebe estrelas do SBT para anunciar novidades

Os apresentadores Tirullipa, Benjamin Back e Helen Ganzarolli participaram da atração desta sexta-feira (15), junto com a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo

Na manhã desta sexta-feira (15), a revista eletrônica do SBT, “Chega Mais”, recebeu os apresentadores Benjamin Back e Helen Ganzarolli, do “É Tudo Nosso!”, Tirullipa, do “Circo do Tiru”, além de Luccas Neto, do “Lucas Toon”, por vídeo.

No sofá do estúdio, Benja e Helen falam com Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros a respeito da expectativa pela estreia do “É Tudo Nosso!”, nesta noite, a partir das 23h (de Brasília). “Está legal pra caramba. É um programa com a cara do SBT, mas que você não vê na televisão brasileira. É muito louco... Muitas das coisas que acontecem, a produção não nos passa. A gente fica sabendo na hora”, afirma Benja.

“Estou super ansiosa. A galera de casa vai se surpreender. O programa está incrível e a plateia toda vai interagir com a gente. Ninguém conhece um programa como esse que vai ao ar hoje”, acrescenta Helen.

Tirullipa, por sua vez comenta a respeito do “Circo do Tiru”, que vai ao ar pela primeira vez no sábado (16), às 18h, logo após o “Cinema em Casa”. Ao contar a respeito da sua paixão pelo circo, o humorista relembra o dia em que assistiu um espetáculo pela primeira vez, ainda com 7 anos de idade, e decidiu que queria viver dessa arte.

Sobre o novo programa, o palhaço mais famoso do Brasil comenta: “O circo sempre esteve na TV. O Silvio [Santos] sempre trouxe o circo para dentro da TV. Agora, pela primeira vez, a TV vai estar dentro do Circo”. A atração comandada por Tirullipa estreia no SBT no próximo sábado, às 18h, logo após o “Cinema em Casa”.

Luccas Neto participou do “Chega Mais”, direto do Rio de Janeiro, para confidenciar algumas novidades do “Luccas Toon”, atração que estreia no SBT, também no sábado, a partir das 11h15. O fenômeno das redes sociais falou sobre o infantil “A gente vai levar muita imaginação e criatividade para as crianças” e garantiu aos pais “Todos os episódios têm a aprovação de um pedagogo”.

Na parte musical, a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo apresentou a nova música de trabalho “Vestido Curto”, feita em parceria com Guilherme & Benuto, e o grande sucesso “Facas”, gravada com Bruno & Marrone.

Sobre a experiência de trabalhar com a dupla icônica, Diego comentou “Gravar com o Bruno e Marrone foi uma grande responsabilidade. Somos grandes fãs”, ressaltou antes de lembrar a experiência que teve com os artistas há dezessete anos, durante a gravação do primeiro DVD.

O “Chega Mais” também falou sobre as polêmicas envolvendo a inteligência artificial. Michelle Barros teve sua imagem e voz clonadas pela tecnologia para criar um vídeo deep fake e alertar sobre os novos golpes da internet. Sobre o tema, o especialista Bruno Sartore alertou “O salto que houve de um ano para cá foi impressionante. A gente não consegue imaginar como vai ser em 5 anos”. Bruno compartilhou dicas de como evitar golpes e exaltou os avanços da tecnologia para diminuir as barreiras linguísticas na comunicação.

A atração também contou com a presença do renomado chef Denis Watanabe, que ensinou técnicas da gastronomia japonesa e preparou pratos típicos da culinária oriental.

O “Chega Mais” é apresentado por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros e vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 9h30.